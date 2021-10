Un tuit de un diputado de VOX sobre el asesinato de un niño de 9 años en España provoca indignación en las redes

El diputado del partido de extrema derecha español VOX, Juan Luis Steegmann, ha causado indignación en las redes sociales, debido a una publicación en Twitter sobre la muerte de un niño de nueve años que ha conmocionado al país europeo.

"El asesino del niño creyó que era una niña porque iba disfrazado de la niña de 'El Exorcista'. Halloween es una fiesta maligna", escribió el político en su cuenta personal.

A pesar de que la publicación original ha sido eliminada, ha provocado la reacción incluso de los propios seguidores de la formación de ultraderecha y ha generado múltiples críticas.

"Seguiré sin votar a ningún partido. VOX era una alternativa pero con este ser en sus filas, imposible. Yo no voto con la nariz tapada ni me creo lo del voto útil ni ninguna de las patrañas que cuentan unos y otros", comentó una usuaria.

"La culpa no es de Halloween o del disfraz del niño sino del asesino. Tienen ustedes la empatía de un zapato. Me repugna su tuit", denunció otra.

Otra internauta destacó que la falta de relación entre los dos eventos. "Querido Steegmann, efectivamente Halloween es una fiesta pagana pero no podemos relacionarla con el asesinato del niño a mano de un depredador sexual y reincidente", escribió.

Por su parte, el diputado se ha mantenido en su posición. "Me ratifico. Halloween es una fiesta pagana y por lo tanto, maligna. Aunque haya legión de personas que crean que es una fiesta inocente porque la celebran niños, yo no lo creo, y no me van a hacer callar por mucho que les indigne", tuiteó el político en una segunda publicación.

El asesinato del menor, en Lardero (La Rioja), a manos de un violador reincidente conmocionó a la población española, luego de conocer los antecedentes del presunto atacante.