El valor de la criptodivisa inspirada en 'El juego del calamar' se desploma casi el 100 % en 5 minutos y aumentan las sospechas de que era una estafa

El valor de 'squid' ('calamar'), una nueva criptomoneda inspirada en la popular serie de Netflix 'El juego del calamar', alcanzó este lunes su máximo, subiendo en unas tres horas de 89 dólares a 2.861,80 dólares, pero luego se desplomó un 99,99 % en solo cinco minutos, cayendo a mínimos de 0,0007926 dólares, lo que aumentó las sospechas de que toda la empresa era una estafa, según los datos de CoinMarketCap.

El portal Gizmodo informa que los creadores anónimos de la divisa digital han "tirado de la manta del proyecto", haciéndose supuestamente con más de dos millones de dólares. Este tipo de robo, conocido como 'tirón de alfombra', se produce cuando los desarrolladores de una criptodivisa cambian rápidamente sus monedas por dinero real, drenando el fondo de liquidez de la bolsa.

El sitio web de la criptomoneda (SquidGame.cash) ha desaparecido este lunes, tampoco están disponibles sus cuentas en las redes sociales. La última publicación en su canal de Telegram simplemente menciona que "alguien está tratando de hackear estos días" su proyecto.

"Estamos tratando de protegerlo, pero el precio sigue siendo anormal. Los desarrolladores de 'squid game' no quieren continuar con el proyecto, ya que estamos deprimidos por los estafadores y abrumados por el estrés. Nos vemos obligados a eliminar todas las restricciones y reglas de transacción", agrega el comunicado.

La semana pasada, CoinMarketCap recibió una serie de informes de que los propietarios no podían vender este token en la plataforma Pancakeswap, por lo que la mayoría de ellos no habrían tenido más remedio que contemplar impotentes la subida de su valor antes de desplomarse. Además, la plataforma no tiene ninguna relación con Netflix.

Las preventas de la divisa se iniciaron el pasado 20 de octubre y se agotaron en un segundo. Sus creadores anunciaron que el token sería la moneda de un nuevo videojuego en línea basado en la serie que arrancará en noviembre.