"Un día todo es perfecto y al otro somos una basura": Ronaldo ante las criticas por la mala racha del Manchester United

Tras la victoria alcanzada este sábado por Manchester United, al imponerse 3 a 0 sobre el Tottenham Hotspur en la Premier League inglesa, Cristiano Ronaldo respondió a las criticas previas de la prensa.

"A mí no me molestan porque he jugado durante 18 años en el fútbol, así que sé que un día todo es perfecto y al otro somos una basura. Tenemos que lidiar con eso", aseguró el astro portugués a Sky Sports.

Su declaración se mantuvo en sintonía con las que dio al mismo medio la semana pasada. "La crítica siempre es parte del negocio, no me preocupa eso. Y lo veo como algo bueno, para ser honesto. Si se preocupan por mí o hablan de mí, es porque todavía conocen mi potencial y valor en el fútbol", aseguró entonces. Y agregó que le iba a "cerrar la boca" a los críticos obteniendo victorias con su club.

La mala racha de los "diablos rojos"

Pese a la incorporación de Cristiano Ronaldo, que lleva siete goles en 806 minutos de juego desde su regreso en septiembre, y a la reciente victoria ante el Tottenham, el equipo no vive una buena racha. De los cuatro encuentros anteriores al partido del sábado, el Manchester United empató uno y perdió tres. Y una de esas derrotas fue la humillante caída ante el Liverpool, por 5 a 0, la semana pasada. La propia continuidad del director técnico, Ole Gunnar Solskjaer, se encontraba en dudas y Ronaldo salió a respaldarlo.