El asistente de dirección de 'Rust' que entregó el arma a Baldwin se pronuncia por primera vez tras el accidente fatal

El asistente de dirección Dave Halls, quien entregó al actor Alec Baldwin la pistola de utilería que mató a la directora de fotografía durante el rodaje de la película 'Rust' a finales de octubre, rompió su silencio tras el accidente y expresó la esperanza de que la industria "revalúe sus valores y prácticas".

"Halyna Hutchins era no solo una de las personas más talentosas con las que he trabajado, sino una amiga", declaró en un comunicado para New York Post, agregando que está "consternado y entristecido por su muerte". "Mi esperanza es que esta tragedia impulse a la industria a revaluar sus valores y prácticas para garantizar que nadie vuelva a resultar herido a través del proceso creativo", destacó.

Además, Halls escribió que ha sido "abrumado por el amor y el apoyo", y señaló que "sus pensamientos están con todos los que conocían y amaban a Halyna".

En el accidente, que tuvo lugar el 21 de octubre, también resultó herido el director Joel Souza

Según los registros judiciales, Halls tomó una de las pistolas y antes de entregársela a Baldwin gritó "arma fría", expresión que en inglés indica que un arma no está cargada con munición auténtica. Sin embargo, sin que Halls lo supiera, estaba cargada con balas reales