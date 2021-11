Facebook verifica por error una cuenta falsa de Elon Musk que ofrecía a sus seguidores 'duplicar su cantidad de criptodivisas'

Facebook ha verificado por error una cuenta de 'fans' de Elon Musk, con unos 153.000 seguidores, como si fuera del propio multimillonario, informó este lunes The Verge, luego de que la página dejara de estar disponible. Se desconoce si fue retirada por la plataforma o si fue bloqueada sus creadores.

Según los informes, la cuenta indicaba abiertamente que pertenecía a los seguidores del director ejecutivo de SpaceX y Tesla. Contaba solo con unas diez publicaciones: una de ellas era una foto de Musk, otra era una notificación de que se había actualizado la foto de perfil, y las demás parecían ser capturas de tuits recientes publicados por el emprendedor.

Por su parte, usuarios de Reddit reportaron que la última publicación contenía un mensaje sospechoso que ofrecía a los seguidores duplicar la cantidad de criptodivisas que poseen, enviándolas supuestamente a una cartera propiedad del multimillonario.

Facebook verified a fan page posing as Elon Musk https://t.co/kyJxu5stZnpic.twitter.com/s6EbrNJ3Fu — The Verge (@verge) November 1, 2021

The Verge detalló que la cuenta fue creada el 28 de julio de 2019 para representar a 'Kizito Gavin' (que es el nombre invertido del futbolista ugandés Gavin Kizito). Luego, en 2021 cambió su nombre seis veces, hasta obtener el 17 de octubre el de 'Elon Musk'. Además, la sección de transparencia de la página precisaba que la cuenta era gestionada desde Egipto.

No está claro cuándo Facebook verificó la cuenta. Las normas de verificación de la red social establecen que la empresa ha "confirmado que la página o el perfil es la presentación auténtica de la figura pública o la marca que representa". El proceso de verificación exige rellenar un formulario en el que el remitente debe introducir documentos de identificación oficial como carné de conducir, pasaporte, declaración de impuestos, factura de servicios públicos o actas de constitución en el caso de empresas.

Hasta el momento, Meta, empresa antes conocida como Facebook, no ha comentado el incidente.

En el 2018, Musk anunció que había eliminado su cuenta de Facebook. "No es una declaración política y no lo hice porque alguien me retara a hacerlo. Simplemente no me gusta Facebook. Me pone los pelos de punta. Lo siento", dijo Musk en ese entonces.