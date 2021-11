Un técnico resulta herido durante una balacera en pleno partido de fútbol de la tercera división en Argentina (VIDEO)

Mauricio 'Pampa' Romero, exfutbolista y actual técnico del club Ferro Carril Oeste, resultó herido por una bala en pleno partido de tercera división argentina, disputado el domingo en la ciudad de Tandil (provincia de Buenos Aires). Su equipo se enfrentaba como visitante al Huracán Las Heras y en el segundo tiempo, cuando los locales ganaban 3-1, comenzaron a escucharse disparos fuera de la cancha.

El juez detuvo de inmediato el juego a la espera de una explicación, pero tanto el equipo arbitral como los jugadores tuvieron que salir corriendo a protegerse durante el tiroteo. "Escuchamos disparos, en principio fue confuso, uno imagina que era pirotecnia. Pero cuando vimos corridas en las tribunas del local entendimos que era grave. Habían barristas entrando al campo de juego, el árbitro paró el partido", contó el entrenador al diario deportivo Olé.

Mauricio Romero, DT de Ferro de General Pico, recibió un disparo en la hombro durante el partido contra Huracán Las Heras. Fue atendido en el vestuario y está fuera de peligro. 🙏📹 Canal 3 de Santa Rosa, vía @InteriorFutpic.twitter.com/O37fsrugKM — TNT Sports Argentina (@TNTSportsAR) October 31, 2021

"Fue aterrador"

Mauricio cuenta que fue rozado por un proyectil en la zona de la axila mientras corría hacía los vestidores, dónde su asistente técnico le prestó ayuda y lo acompañó para que fuera atendido. "Sentíamos el zumbido de las balas, en el banco nuestro había dos impactos de bala, fue aterrador", afirmó.

Según confesó, sintió "temor y angustia" y entró en pánico al sentir el impacto en su cuerpo, pero asegura que tuvo "suerte". "Me toqué, me di cuenta de que no había pasado a mayores y nos metimos a los túneles", detalló.

Al respecto, el Ferro Carril Oeste confirmó posteriormente en un comunicado que tanto Romero como el resto de la delegación estaban "fuera de peligro" y calificó el incidente de "barbarie difícil de entender".

La Asociación del Fútbol Argentina (AFA) manifestó su repudio a los "graves hechos" y lamentó lo sufrido por el público y por el seleccionador. De igual modo, aseguró que el Tribunal de Disciplina Deportiva del Consejo Federal estaba reuniendo las pruebas necesarias para determinar la sanción para los involucrados.

En el marco de la investigación, se presume que el tiroteo se inició a raíz de una riña tras el intento de una barra de hinchas del Huracán de copar una tribuna. Fueron aprehendidas nueve personas, una de ellas de 19 años vinculada directamente con el disparo a Romero, según explicó el jefe de Policía Roberto Munives. El joven fue imputado por homicidio con dolo eventual en tentativa, señaló el Diario Uno.

Entre tanto, el presidente del club Huracán Las Heras, Rafael Giardini, informó de su intención de no continuar en su cargo, argumentando que el acto de violencia del domingo "supera todo lo normal". "No hay ganas, no hay fuerzas (...) Hay jugadores que me pidieron no continuar en la institución. Soy respetuoso con las decisiones que se tomen (...) No me queda otra [que renunciar]", expresó afligido.