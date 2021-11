Quentin Tarantino venderá como NTF siete escenas inéditas de 'Pulp Fiction'

El director de cine Quentin Tarantino anunció este martes que venderá en forma de NFT siete escenas originales de una de sus películas más famosas, 'Pulp Fiction' ('Tiempos violentos', en Latinoamérica), recoge CNBC.

"Estoy emocionado de presentar estas escenas exclusivas de 'Pulp Fiction' a los fanáticos", dijo Tarantino en un comunicado. El cineasta venderá los clips en forma de 'NFT secretos', que se basan en Secret Network, una cadena de bloques centrada en la privacidad. Los 'tokens' no fungibles también incluirán extractos del guion original escrito a mano, así como comentarios exclusivos del propio Tarantino que revelarán "secretos sobre la película y su creador".

'Pulp Fiction' no es la primera película en ser subastada en NFT. En septiembre de 2020 VeVe Partners y MGM Studios anunciaron que lanzarían James Bond NFT, un 'token' no fungible del último episodio de la saga Bond, 'No Time to Die' ('Sin tiempo para morir').

La famosa película de Trantino, que narra varias historias de bandas criminales en Los Ángeles, es considerada por los críticos como una de las obras cinematográficas más influyentes de los últimos 30 años. En 1995 el director ganó el óscar en la categoría del mejor guion original por la cinta.

Si te ha gustado, ¡compártelo con tus amigos!