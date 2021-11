Joe Biden dice no estar preocupado por un posible conflicto armado entre Washington y Pekín

Durante la rueda de prensa de este martes en la conferencia climática de la ONU en Glasgow (Reino Unido), Joe Biden señaló que no le preocupa la posibilidad de un conflicto armado entre EE.UU. y China, informa Axios.

Al ser preguntado si le intranquiliza que el potencial de un conflicto armado con Pekín haya aumentado desde que asumió el cargo, el mandatario estadounidense declaró: "No, no me preocupa". También informó de que en sus conversaciones con el líder chino, Xi Jinping, enfatizó que la competencia entre EE.UU. y China no tiene por qué degenerar en un conflicto armado. "También le indiqué, y estoy dispuesto a decirlo públicamente, que esperamos que actúe conforme a las reglas existentes", añadió.