Macri presenta un escrito ante el juez que intenta indagarlo por espionaje ilegal a familiares de víctimas del submarino ARA San Juan

El expresidente argentino Mauricio Macri presentó este miércoles un escrito y se negó a declarar en la causa que investiga el supuesto espionaje ilegal a los familiares de los tripulantes del submarino Ara San Juan, que se hundió en noviembre del 2017 con 44 tripulantes, informó la agencia Télam.

En la cuarta citación por parte del juez Martín Bava tras tres intentos fallidos, Macri no quiso responder preguntas. En una breve audiencia, se limitó a acusar al magistrado de estar "apurado" por procesarlo.

"Queda claro que usted está muy apurado para procesarme", le dijo Macri al juez federal interino de Dolores cuando este le consultó si iba a hacer uso de la palabra.



Tras escuchar la imputación en su contra, el abogado defensor del empresario, Pablo Lanusse, entregó al juez el escrito, en el cual Macri expone que es inocente: "Jamás espié ni ordené espiar a nadie".

Bava le dio al exmandatario la chance de leer en la audiencia su propia presentación escrita, pero Macri la rechazó ironizando con otro comentario hacia el juez, a quien acusa de ser parcial: "No, no quiero demorarlo, a ver si no llega antes del 14 [de noviembre]", en relación a las elecciones legislativas.

Macri intentó apartar al juez Bava de la causa porque sostiene que las acusaciones en su contra responden a una "persecución con claro tinte político". Sin embargo, el lunes pasado Bava rechazó por segunda vez una recusación en su contra, y argumentó: "No ha habido ni hay animosidad alguna en contra del imputado Mauricio Macri".

El líder opositor de la centroderecha se ausentó a dos audiencias indagatorias, y la tercera fue suspendida la semana pasada debido a que el abogado Lanusse reclamó que el expresidente fuera relevado de la obligación de guardar secretos de Inteligencia para poder hablar sobre cuestiones de Estado, trámite que para el juez no era necesario, pero que ya se cumplimentó para no entorpecer el derecho de defensa.

La Justicia intenta determinar si, durante la gestión de gobierno macrista, existió un presunto espionaje ilegal desde la Agencia Federal de Inteligencia (AFI) en contra de los familiares de los 44 tripulantes que viajaban en el submarino ARA San Juan, que se hundió en aguas del mar argentino a fines de 2017.