"Operación rescate": Evo Morales y Rafael Correa llegan a Buenos Aires para presentar junto a Fernández un libro sobre los días del golpe en Bolivia

Los expresidentes de Bolivia, Evo Morales, y Ecuador, Rafael Correa, arribaron a Buenos Aires para participar junto con el mandatario argentino, Alberto Fernández, en la presentación del libro "Evo: Operación rescate. Una trama geopolítica en 365 días", escrito por el economista español Alfredo Serrano Mancilla.

El evento se llevará a cabo este viernes en la embajada de México en Argentina, a donde también está prevista la llegada del exvicepresidente de Bolivia, Álvaro García Linera.

"El libro es un thriller geopolítico que resume la trama de relaciones entre gobiernos y actores que actuaron durante un año decisivo para la Historia latinoamericana: desde el golpe de Estado en Bolivia contra Evo Morales en noviembre de 2019 hasta su regreso triunfante a su país en noviembre de 2020", señala la convocatoria.

¡Ya en mis manos!EVO OPERACIÓN RESCATE. Una trama geopolítica en 365 días.Prólogo @alferdez@evoespuebloUn año decisivo para A.Latina.Podría parecer un thriller de ficción. Sin embargo, todo lo que leerán es verdad.Diálogos, episodios y anécdotas inéditas.🇧🇴🇲🇽🇦🇷 Y mucho más

La novedad editorial, de 352 páginas y publicada por Sudamericana, cuenta con prólogos de Fernández y Morales, y revela cómo se urdió y vivió el golpe de Estado; el rescate clandestino (y cinematográfico) en un avión oficial mexicano; la actitud del expresidente argentino Mauricio Macri ante el pedido de apoyo humanitario; el rol de los gobiernos de Paraguay, Perú y Ecuador, así como el papel de la Organización de Estados Americanos (OEA) y del Grupo de Puebla.

También narra los pormenores del asilo de Morales en México; su estadía en la Argentina; los entretelones de la campaña electoral de Bolivia en 2020 y su regreso al país luego del triunfo del candidato del Movimiento al Socialismo (MAS), Luis Arce, que puso fin al Gobierno de facto de Jeanine Áñez.

La obra se presenta como "la crónica del año más peligroso en la vida de Evo Morales", y de "una trama oculta de relaciones entre gobiernos, organismos internacionales, medios de comunicación y personas comunes".

Desde Bélgica acaba de llegar el expresidente de Ecuador Rafael Correa, que vino a Buenos Aires a la presentación del libro sobre Evo Morales, Operación Rescate, de Alfredo Serrano Mancilla.

Añade que es, sobre todo, "una aproximación al Evo que muy pocos conocen, sus tácticas políticas, su afición futbolera, el dirigente de la calle aislado por la pandemia y la campaña electoral desde el exilio".

"Un instante"

En el prólogo, el presidente argentino advierte que el autor escribió "la crónica de un instante" que pudo haber sucedido en cualquier otro lugar de América Latina.

"El personaje de esta historia nació en Bolivia. En las entrañas mismas de una tierra llena de riquezas naturales y culturales. Es parte de esos pueblos originarios que fueron capaces de resistir a la conquista europea y a las garras de la especulación capitalista", señala.

Fernández recuerda que se enteró de la tensión política que había en Bolivia un mediodía de noviembre de 2019, mientras almorzaba en Buenos Aires junto con los expresidentes de Brasil, Dilma Rousseff; y Colombia, Ernesto Samper; y el candidato presidencial de Chile, Marco Enríquez-Ominami, entre otros dirigentes del Grupo de Puebla.

"Cuando el plato principal estaba siendo servido, el autor de este libro me susurró algo al oído. 'Tengo a Evo en el teléfono… hay problemas en Bolivia', me dijo. Me incorporé y tomé el aparato. Lo escuché con atención. Evo Morales Ayma, presidente de Bolivia, me contó que manifestaciones callejeras impulsadas por la derecha de ese país estaban causando desmanes y atacando a los seguidores del oficialismo", reveló.

Después habló con García Linera, quien le transmitió con máxima preocupación que las fuerzas conservadoras no estaban dispuestas a reconocerlos como vencedores de la elección del 20 de octubre del 2019.

La crisis desembocó en el golpe de Estado del 10 de noviembre, tras el cual Fernández le pidió ayuda al presidente mexicano, Andrés Manuel López Obrador, para refugiar a Morales porque su vida corría peligro.

"Hice un intento por darle asilo en la Argentina, pero Mauricio Macri, en ejercicio de la presidencia, se negó con argumentaciones tan banales como pueriles. Hasta avaló el patético dictamen de la OEA, lo que se condecía con el accionar del país en el Grupo de Lima", afirmó.