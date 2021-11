Tom Hanks afirma que Jeff Bezos le ofreció ir al espacio y explica la razón por la que rechazó hacerlo

El actor estadounidense Tom Hanks declaró que Jeff Bezos, el multimillonario fundador de Amazon y Blue Origin, le ofreció volar al espacio antes que al actor canadiense William Shatner, pero rechazó la oferta por la exorbitante cantidad de dinero que tenía que pagar.

Hanks apareció este miércoles en el programa 'Jimmy Kimmel Live!', donde mencionó que Bezos le ofreció ser uno de los primeros en viajar al espacio a bordo de una de sus cápsulas, pero le pareció demasiado caro pagar 28 millones de dólares por un viaje de 12 minutos.

"Mira, me va bastante bien, pero no voy a pagar 28 millones de dólares. ¿Sabes qué? Podríamos simular la experiencia de ir al espacio. Es un viaje de unos 12 minutos, ¿cierto? […] No necesito gastar 28 millones de dólares para hacer eso", bromeó el actor.

Cuando se le preguntó si accedería a viajar al espacio sin costo alguno, el ganador de dos Oscar respondió: "Bueno, lo haría solo para disfrutar esta experiencia y pretender que soy un multimillonario".

El mes pasado la empresa aeroespacial de Bezos envió al espacio a Shatner, famoso por encarnar al capitán Kirk, comandante de la nave Enterprise en la serie y películas de 'Star Trek', y que a los 90 años, se convirtió en el astronauta más longevo de la historia.