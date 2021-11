Un miembro del equipo de grabación de la última película de Indiana Jones es encontrado muerto en su habitación de hotel en Marruecos

Este miércoles, Nic Cupac, de 54 años y miembro del equipo de filmación de la última cinta de la saga de Indiana Jones, fue encontrado sin vida en su habitación de hotel en la ciudad marroquí de Fez. Hasta el momento, según informa Mirror, se sospecha que murió por causas naturales.

De acuerdo a los reportes, Cupac formaba parte de los 100 miembros del equipo de grabación que trabajan en los preparativos para el rodaje de una complicada escena de acción, en la que se utilizará un triciclo motorizado.

Durante su carrera, el fallecido formó parte del departamento de cámaras y electricidad de más de 50 producciones, incluidas películas y programas de televisión, entre ellas dos films de Harry Potter, 'Guardianes de la galaxia', 'Jurassic World: Fallen Kingdom' y 'Venom: Let There Be Carnage', entre otras.

La muerte del trabajador es el enésimo contratiempo que enfrenta la producción de la quinta y última secuela sobre el famoso arqueólogo. En este sentido, una lesión de hombro sufrida por el protagonista del filme, Harrison Ford, así como cuestiones relacionadas con la pandemia, han hecho que el estreno se retrase hasta el 2023.