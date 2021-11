'Canelo' Álvarez rechaza el combate propuesto por el campeón de la UFC, Kamaru Usman

A Saúl 'Canelo' Álvarez no le faltan potenciales oponentes, pero entre ellos ya no estará Kamaru Usman, después de que el boxeador mexicano rechazara el desafío del campeón de la UFC, calificándolo de un método para "hacer caja", en referencia a una gran ganancia de dinero.

Hablando con periodistas este miércoles, el actual campeón mundial de la AMB, CMB y OMB de peso supermediano descartó cualquier conversación sobre un combate contra la 'Pesadilla Nigeriana', luego de que el luchador declarara al portal DAZN que esto sería una ganancia para los aficionados.

"Solo tiene sentido porque estamos en una época en la que la gente quiere ser entretenida", dijo previamente Usman. "Así que, para entretener a la gente, ¿cuándo hemos visto en la historia a los dos luchadores libra por libra del mundo en los deportes de combate en su mejor momento? ¿Cuándo los hemos visto competir? Nunca ha ocurrido", agregó.

"Para que lo hagamos, este será el más grande, el mayor evento de la historia. Los dos luchadores libra por libra en los deportes de combate en la parte superior de su mejor momento teniendo un duelo. Creo que sería probablemente el mayor evento de la historia", subrayó.

Usman añadió que dudaba de que Canelo considere la posibilidad de poner un pie en el octágono, pero declaró que un cruce para él al ring de boxeo no está descartado. "[Canelo] no se atrevería a entrar aquí, seamos sinceros", opinó. "Seamos sinceros, como he dicho, hay una razón que me asusta. Eso me asusta porque es un maestro en su oficio. Está acostumbrado a esos boxeadores. Somos diferentes", añadió.

La declaración del luchador llega en un momento en el que los deportes de combate han experimentado un cambio radical, lo que ha permitido que personas como los 'youtubers' Jake y Logan Paul tengan un asiento en la mesa principal de estos eventos, basándose más en sus perfiles públicos que en su perspicacia atlética.

Si te ha gustado, ¡compártelo con tus amigos!