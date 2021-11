Natalie Wood, famosa actriz de Holywood, fue sexualmente agredida en su adolescencia por Kirk Douglas, según un libro de memorias de su hermana

En su libro 'Little Sister', que saldrá a la venta la próxima semana, Lana Wood, hermana menor de Natalie Wood (1938-1981), asegura que en 1955 la todavía incipiente actriz holywoodense, por entonces una adolescente, fue agredida sexualmente por Kirk Douglas (1916-2020), gran astro de cine que le duplicaba la edad, recoge este jueves AP.

Según la información, el incidente ocurrió en el hotel Chateau Marmont, situado en Los Ángeles (California, EE.UU.). El encuentro de Wood con Kirk Douglas había sido organizado por su madre, Maria Zakharenko, quien pensó que ese paso "podría abrir muchas puertas para ella".

Lana Wood cuenta en su libro que aquel día de verano fueron ella y su madre a dejar a a Natalie en el hotel, y se quedaron esperándola en el automóvil. "Parecía haber pasado mucho tiempo para cuando Natalie regresó al auto", escribió.

"Se veía horrible. Estaba muy despeinada y muy alterada, y ella y mamá empezaron a susurrarse [...] Al parecer, algo malo le había sucedido a mi hermana", narró. Lana Wood dice que sus familiares pensaron que acusar públicamente a Douglas arruinaría la carrera de Natalie, por lo que decidieron guardar silencio sobre ese incidente.

Lana Wood cuenta que le prometió poco después a su hermana que no revelaría nada sobre la agresión de Douglas. "Al no haber ya nadie a quien proteger, estoy segura de que ella me perdonará por romper finalmente esa promesa", escribió.