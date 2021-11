"Mami, vas a tener que pedirme perdón": La extraña analogía de Lasso para negarse a exigir una disculpa a España por la conquista

En medio de su gira por Europa, mientras su país atraviesa una intensa crisis política y económica, el presidente de Ecuador, Guillermo Lasso, se mostró en contra de exigir una disculpa a España por la conquista en América con una singular analogía.

"No estoy de acuerdo con esas ideas extremas de que España nos tiene que pedir perdón, es como ir donde tu mamá y decirle: 'Oye, mami, vas a tener que pedirme perdón porque me diste algunos cocachos [golpes] y voy a escribir una nueva historia donde no me diste de amamantar, lo que fuiste es una persona mala conmigo'", dijo el mandatario.

Para Lasso, exigir una disculpa a España por los desmanes cometidos durante cinco siglos de colonización en América, es un gesto "contra la naturaleza". "Yo no participo de esas ideas", apuntó en una conferencia junto al expresidente español, José María Aznar, quien hace un mes se mofó de la petición de perdón que exigió el Gobierno mexicano al país europeo por el expolio durante la conquista.

"Hay que reconocer una realidad: el origen hispánico de América Latina y del Ecuador en concreto, de lo cual yo me siento satisfecho", sostuvo el mandatario, quien aseguró que el debate respecto a estos temas es consecuencia de "grupos de extrema izquierda, de extremo populismo, que para mantenerse vigentes quieren levantar una bandera que", según él, "tiene poca aceptación".

Aznar, por su parte, no solo reconoció a Lasso como su "gran amigo desde hace muchos años", sino que consideró que el hecho de que el derechista estuviera al frente del Gobierno de Ecuador es clave para que España recupere su supuesta "obligación esencial" en América Latina.

"Hay un retroceso español en Iberoamérica [sic] y eso lo quiero decir porque me causa preocupación y tristeza (...) Pero ahora tenemos una oportunidad, si somos inteligentes, de replantear cuestiones y de volver donde siempre tenemos que volver", apuntó Aznar, para defender que la derecha internacional estreche las alianzas con Ecuador, en momentos en que avanza la izquierda en la región latinoamericana.

Ignorancia "enciclopédica"

Una de las primeras reacciones a las palabras de Lasso provino del excandidato presidencial Yaku Pérez, quien consideró que demostraban el desconocimiento o la ignorancia "enciclopédica" del mandatario.

"Señor Guillermo Lasso, nos deja estupefactos con sus declaraciones. Usted parece no entender el epistemicidio, genocidicio y ecocidio provocado por la masacre española o su ignorancia es enciclopédica. Ahora es menos, pero los ecuatorianos son negados la visa Schengen a España. Una tristeza", escribió en un trino.

En redes, el debate se dividió entre quienes repudiaron las palabras del mandatario por tratar de desestimar la violencia de la conquista y los que apoyaron las declaraciones, ya que estos últimos defienden que el objetivo de Lasso era la búsqueda de inversiones en España.

Según Lasso, España nos dió unos "cocachos" a toda Latinoamérica durante la conquista.Debemos agradecer por la reprimenda de España, no vinieron a conquistar, vinieron a enseñar y corregir 🤨🤨🤨 — Alejo (@alejocapelo) November 5, 2021

Es que para #Lasso la colonización es comparable a un par de cocachos. ¡Qué insufrible que es este sujeto! https://t.co/yWCcsXcNb8 — Diana Maldonado 📱💻 (@DianaIMaldonado) November 5, 2021

El intercambio entre Lasso y Aznar en España ocurrió mientras, en Ecuador, el ambiente político está caldeado por las movilizaciones convocadas por movimientos indígenas, sociales y estudiantiles en contra de las políticas económicas neoliberales dictadas por el presidente, quien recientemente ha sido salpicado por el escándalo de sus cuentas en paraísos fiscales, reveladas en la investigación conocida como los Papeles de Panamá.