No solo el squid: ¿cómo ocurrieron las mayores estafas con criptomonedas y cómo no caer en la trampa?

Este lunes, el valor de la criptodivisa squid, inspirada en la serie 'El Juego del Calamar', se desplomó hasta casi cero y sus creadores anónimos eliminaron su sitio web y dejaron de actualizar sus redes sociales. Pronto, se hizo evidente que se trataba de una estafa que les permitió llevarse más de 3 millones de dólares, según estimaciones citadas por Gizmodo.

El squid no es la única ni la estafa más grande que ha tenido lugar en el mercado de las divisas digitales, que se ha intensificado en los últimos años.

BitConnect

Una de las mayores estafas hasta la fecha ha sido la criptomoneda con código abierto BitConnect, lanzada en febrero del 2016 por el indio Satish Kumbhani. Se presentó como plataforma de préstamos de criptomonedas donde se permitía intercambiar bitcoines por el 'token' nativo bitconnect coin. Los tenedores de esta moneda debían obtener intereses diarios del 1%.

La iniciativa obtuvo el respaldo de varios inversionistas, siendo el más famoso de ellos el estadounidense Carlos Matos. Sin embargo, en noviembre del 2017 la plataforma recibió un aviso del Reino Unido para demostrar su legitimidad y a inicios del 2018, la Junta de Valores del estado de Texas la calificó como "esquema Ponzi" (o piramidal), citando fallas en las ganancias de los usuarios y declaraciones engañosas. En enero del mismo año, la plataforma cerró, provocando la caída del bitconnect coin en un 92%. Las pérdidas provocadas por la estafa se estiman en 3.450 millones de dólares, según Yahoo! Finance.

PlusToken

Meses después del desplome de Bitconnect, en abril del 2018, se lanzó otra plataforma semejante, PlusToken, creada por un grupo de chinos. Contaba con una billetera de criptomonedas con el 'token' Plus asociado. A los inversores –que, además de bitcoines, podían depositar también ethers– se les prometían grandes intereses, que podían crecer aún más por el reclutamiento de otras personas. En el mejor de los casos, los pagos mensuales podían alcanzar el 30% de la suma invertida, aseguraban los creadores de la plataforma, según Crypto News.

Hacia el 2019, la plataforma ganó popularidad en China –donde organizaba talleres de inversiones y eventos promocionales, ponía avisos en tiendas y supermercados– y en otros países de la región, como Corea del Sur, Japón y Singapur. Sin embargo, ya en marzo los usuarios reportaron problemas con el retiro de fondos. 6 meses después, varios fundadores de PlusToken fueron arrestados en Vanuatu y en el 2020 fueron aprehendidos 27 más. Según el Gobierno chino, el valor total de las criptomonedas involucradas superaba los 5.700 millones de dólares.

iFan y Pincoin

Otro gran esquema Ponzi del mundo de las criptomonedas fue el creado a finales del 2017 por la empresa vietnamita Modern Tech. A diferencia de los ejemplos previos, desde el inicio apostó por operar con dos monedas aparentemente distintas. Para ello, el iFan fue registrado en Singapur y el pincoin en Dubái. A su vez, Modern Tech se desempeñaba como representante de las dos criptodivisas en Vietnam.

Con promesas de intereses mensuales de un 48%, el esquema logró atraer a 32.000 inversores. En abril del 2018, los organizadores de Modern Tech desaparecieron, llevándose consigo 660 millones de dólares, estima la prensa local.

¿En qué prestar atención?

Comentando el caso del squid, el director del servicio de intercambio de criptomonedas Alfacash, Nikita Sóshnikov, dijo al portal económico ruso RBC que su naturaleza estafadora era evidente desde el principio.

"Los inversores no comprobaron en absoluto al equipo del proyecto. ¿Quién lo lanzó, quién lo creó? El sitio web del proyecto no funciona, las redes sociales tampoco, Netflix ha repudiado el proyecto. El mercado de las criptomonedas se basa en la reputación, y el equipo de creadores del squid no tenía ninguna reputación", señaló el experto. Explicó que el alza de la moneda se debió principalmente a la popularidad de la serie y, probablemente, a la manipulación del curso por parte de los estafadores.

"Los inversores vieron un aumento en la tasa y corrieron a invertir en una nueva moneda, con la esperanza de obtener una ganancia rápida", indica Sóshnikov.

Al respecto, Valentina Drofá, economista y fundadora de la agencia de comunicaciones Drofa Comms, advirtió en contra de invertir en criptodivisas sin estudiar bien el producto.

"Tales proyectos pueden recibir una gran cantidad de inversión en el menor tiempo posible, cerrar y dejar a los inversores sin el dinero que pusieron", dijo.

