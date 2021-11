Dimite la secretaria de Turismo de la Ciudad de México tras darse a conocer que viajó en un vuelo privado a Guatemala

La titular de la Secretaría de Turismo de la Ciudad de México, Paola Félix Díaz, dimitió este sábado tras darse a conocer que viajó en un vuelo privado a Guatemala para asistir a un evento social, que se presume se trató de la boda de importantes figuras del Gobierno federal, informan medios locales.

El Gobierno de la Ciudad de México señaló que la renuncia fue aceptada por la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum. "Los principios de la Austeridad Republicana son fundamentales para el Gobierno capitalino, por lo que refrenda su compromiso con la honradez y transparencia", concluye el comunicado.

La dimisión se produce después de que el periodista Darío Celis reportara este sábado que la exfuncionaria había sido detenida el 5 de noviembre al intentar introducir de manera ilegal 25.000 dólares en efectivo a Guatemala. Asimismo, señaló que esta arribó en un vuelo privado en compañía un productor de teatro, a quien le habría asignado de forma directa un millonario contrato para organizar el desfile de Día de Muertos.

@LaraPaola1 llegó en un vuelo privado en un avión con matricula XA-MHA, iba con el productor teatral @alex_gou a quien le dio por asignación directa el contrato para la realización del #desfilediademuertos por más de 15 millones de pesos la semana pasada. — Darío Celis (@dariocelise) November 6, 2021

Estos señalamientos fueron desmentidos por Félix Díaz a través de un mensaje publicado en Twitter, en el que sostiene su inocencia. "Me encuentro en Guatemala en un evento social al que fui invitada. Viajé en un vuelo privado, es falso que haya sido detenida y es falso que el vuelo lo pagó un proveedor, no he cometido ninguna actividad ilícita, pero he decidido poner a disposición mi renuncia", escribió.

Del mismo modo, exigió al periodista retractarse o presentar pruebas que sustenten sus acusaciones, advirtiendo que de no hacerlo tomará medidas legales "Si tienes pruebas de que me detuvieron en Guatemala, preséntalas, si no, retráctate. Si no lo haces, te demandaré por daño moral", apuntó en otra publicación.

"En efecto tengo pruebas de lo que he dado a conocer. Le agradezco su autorización expresa para difundirlas cuando yo lo considere", respondió Celis ante la exigencia hecha por la exempleada gubernamental.

Las fechas del viaje de Félix al país centroamericano coinciden con la boda del titular de la Unidad de Inteligencia Financiera, Santiago Nieto, y la consejera electoral Carla Humphrey, quienes contrajeron nupcias en una ceremonia celebrada en una iglesia de la ciudad de Antigua en compañía de la cúpula política mexicana.

Si te ha gustado, ¡compártelo con tus amigos!