"El camino está claro": Irán plantea tres condiciones para que EE.UU. pueda reintegrarse al pacto nuclear

Desde la cancillería iraní recordaron que Washington ya no es miembro de este pacto, por lo que "no puede exigir nada a otros miembros en virtud del acuerdo".

Las autoridades de Irán estiman que EE.UU. podría reintegrarse al acuerdo nuclear internacional solo si Washington levanta las sanciones económicas impuestas a Teherán, asume la culpa de haber desmoronado el pacto y garantiza que no volverá a salirse unilateralmente como hizo en 2018.

"Estados Unidos debe tener en cuenta que no es miembro del Plan Integral de Acción Conjunta [el nombre oficial del pacto nuclear, JCPOA por sus siglas en inglés] y no puede exigir nada a otros miembros en virtud del acuerdo", afirmó el portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores iraní, Said Jatibzadé.

"El camino de EE.UU. para volver al JCPOA está claro: debe asumir su culpa (…), levantar las sanciones de una vez y debe garantizar que ninguna nueva administración repita los pasos de Trump con la salida del acuerdo nuclear", subrayó el portavoz en una rueda de prensa transmitida este lunes por medios locales.

El Plan Integral fue firmado en 2015 por Irán y el sexteto de mediadores internacionales (EE.UU., Francia, Reino Unido, Rusia, China, que son miembros permanentes del Consejo de Seguridad de la ONU, más Alemania). Estipula el levantamiento de ciertas sanciones contra Teherán a cambio de su compromiso de no desarrollar ni adquirir armas nucleares.

El pacto limita al 3,67 % la pureza fisionable a la que las plantas iraníes pueden refinar uranio. No obstante, Teherán comenzó a enriquecer este elemento radiactivo a niveles que superan dicho límite después de que la Administración Trump retirara a EE.UU. del acuerdo en 2018, imponiendo nuevamente sanciones contra el país persa.

Viena ha acogido desde 2020 varias rondas de negociaciones para reiniciar la implementación de ese acuerdo internacional y levantar parte de las sanciones estadounidenses. Según estimó el embajador Mijaíl Ulyánov, que representa a Rusia en estas conversaciones, el trabajo para restablecer el JCPOA estaba hecho al 90 % al cierre de la sexta ronda en junio pasado, pero aún quedaban ciertos "momentos políticos", relacionados con los compromisos de EE.UU. y la observación del pacto por sus futuras administraciones, recoge RIA Novosti.

Si te ha gustado, ¡compártelo con tus amigos!