El ministro de Defensa de Perú pone su cargo "a disposición" en medio del escándalo sobre los ascensos en las FF.AA.

El ministro de Defensa de Perú, Walter Ayala, ha anunciado la noche de este lunes que pone su cargo a disposición del presidente Pedro Castillo en cumplimiento con su "deber a la patria". "No usen pretextos contra la democracia", escribió Ayala en su cuenta de Twitter.

Pongo mi cargo a disposición al señor presidente de la República y Jefe Supremo de las FF.AA, agradeciendo a mi país y cumpliendo con mi deber a la patria. No usen pretextos contra la democracia. Excelentísimo Presidente @PedroCastilloTepic.twitter.com/akufg3k5zR — Walter Ayala Gonzales (@walterayala3000) November 9, 2021

Según fuentes de El Comercio, el mandatario peruano habría solicitado previamente al ministro que renunciara cuando mantuvieron una reunión privada después de la sesión del Consejo de Ministros.

El anuncio de Ayala se produce luego de una denuncia en su contra sobre presiones y presunta injerencia en el proceso de ascensos en las Fuerzas Armadas del país.

El excomandante general del Ejército, José Vizcarra Álvarez, declaró en una reciente entrevista concedida a RPP que Ayala, así como el secretario presidencial Bruno Pacheco y el propio mandatario le pidieron que ascendiera de forma irregular a dos coroneles, Sánchez Cahuancamo y Ciro Bocanegra.

"Eran varios los recomendados y en diversos grados", confesó Vizcarra Álvarez, quien insistió en reunirse con Castillo el 15 de octubre para aclarar sus sospechas, dado que Pacheco hablaba a nombre del presidente.

"Yo pensaba que el presidente no tenía conocimiento de esta situación, entonces le manifesté de esta situación y, después de sugerirme [Castillo] de cómo hacer ascender al señor Ciro Bocanegra, le manifesté que no era posible porque no respetaba las reglas", relató Vizcarra Álvarez.