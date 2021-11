Un ministro vietnamita con un modesto salario es objeto de críticas por comerse un bistec bañado en oro de unos 2.000 dólares

El ministro de Seguridad Pública de Vietnam, To Lam, ha sido fuertemente criticado en redes sociales después de que se divulgara un video en el que él aparece comiéndose un bistec bañado en oro, que puede llegar a costar unos 2.000 dólares, en uno de los restaurantes más lujosos de Londres (Reino Unido).

Las imagenes, originalmente publicadas en la cuenta oficial de TikTok del famoso cocinero turco Nusret Gokce, mejor conocido como 'Salt Bae' ('el chico de la sal'), muestran al chef llevando dos trozos de bistec cubiertos de oro a la mesa en la que están sentados To Lam y el portavoz del ministerio, To An Xo. Luego, Gokce procede a cortar la carne, echa sal a los filetes con su particular estilo y finalmente estira un cuchillo con un trozo de carne para que el alto funcionario lo pruebe.

Bộ trưởng Bộ Công an Việt Nam Tô Lâm được Salt Bae chế biến và đút cho ăn món bò dát vàng trị giá lên đến 45 triệu đồng/phần trong một nhà hàng của ông này ở Luân Đôn. Cùng bàn với ông Tô Lâm là Chánh văn phòng Bộ Công an Tô Ân Xô. pic.twitter.com/hGZZqGbJZr — Duy Bình (@DuyBnh61157516) November 5, 2021

El hecho desató fuertes críticas entre los internautas vietnamitas que cuestionaron la elección del lugar donde un plato puede costar más que el modesto salario del ministro, que no supera los 700 dólares al mes, según Reuters. "¿De dónde sacó el dinero? ¡Su salario anual no puede costear esa comida!", escribió un usuario de Facebook.

Otros usuarios también criticaron la opulencia de la comida y recordaron el salario promedio de un ciudadano vietnamita, que ronda los 230 dólares al mes, según la Oficina Genral de Estadísticas. "¿Sabes cuántos meses de sueldo tendrías que gastar por un solo trozo de ese filete?", se preguntó un internauta.

¿El Gobierno lo quería ocultar?

Después de que el video se hicera viral en Facebook acompañado de críticas con la etiqueta #saltbae, el 'hashtag' fue bloqueado en todo el mundo. Sin embargo, este martes la empresa matriz de la plataforma anunció que lo había desbloqueado y estaba invesigando las razones de lo ocurrido.

No está claro por qué se bloqueó la etiqueta, pero podría estar relacionado con un posible pedido de censura para el video por parte del Gobierno de Vietnam, ya que el país asiático pide habitualmente a las empresas de redes sociales que censuren los contenidos considerados "antiestatales". El año pasado, Vietnam amenazó con cerrar Facebook en el país si no eliminaba más conntenido político local de su plataforma.