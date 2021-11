Se viraliza en Instagram una campaña que promete plantar un árbol cada vez que alguien comparta una foto de su mascota

No obstante, los usuarios pronto se dieron cuenta de que la pegatina no se atribuía a ninguna compañía y que no parecía probable que se planten más de cuatro millones de árboles.

En Instagram ha aparecido recientemente una campaña viral que prometía plantar un árbol cada vez que alguien compartiera una foto de su mascota.

La campaña comenzó como una pegatina en las 'stories' de Instagram, rápidamente se viralizó y fue compartida por más de cuatro millones de usuarios.

No obstante, los internautas pronto se dieron cuenta de que esta etiqueta no estaba vinculada con ninguna compañía. Así, no parecía probable que en realidad se fueran a plantar más de 4 millones de árboles, según The Independent.

Posteriormente, la organización Plant A Tree Co. confesó en su cuenta de Instagram que había creado la pegatina. "Enseguida nos dimos cuenta de que el 'post' iba a crecer demasiado y de que no teníamos recursos para plantar tantos árboles, así que lo borramos 10 minutos después", señala el texto.

A pesar de que la organización eliminó la publicación, "las historias continuaron extendiéndose fuera de control" y no fue posible remover la pegatina por completo, pero ya no se mostró que la compañía había creado esta campaña.

En este sentido, Plant A Tree decidió organizar una recaudación de fondos para poder plantar cuatro millones de árboles.

Por su parte, el portavoz de Instagram afirmó que este caso demostró el poder de la plataforma. "La tendencia 'plantaremos un árbol por cada foto de mascota' muestra el poder de la comunidad de Instagram para concienciar sobre temas importantes", cita The Independent al portavoz de la red social.