El polémico spot electoral de una concejala argentina inspirado en 'El juego del calamar' en el que llama a "eliminar" a sus adversarios

Una concejala de la localidad de Rosario de Lerma, provincia de Salta (Argentina), está causando polémica en las redes sociales tras difundir un spot electoral para promocionar las candidaturas de Juntos por el Cambio —partido del expresidente Maurio Macri— en su distrito, utilizando un mensaje violento inspirado en la serie surcoreana 'El juego del calamar'.

En el video, Griselda Galleguillos pronuncia: "Si no querés seguir teniendo la heladera vacía, eliminalos. Si no te querés ir del país por no tener 'laburo' [trabajo], eliminalos. Si no querés que te sigan robando, eliminalos". Al instante, la publicidad fue repudiada por muchos cibernautas.

Así, Gelleguillos se mostró caracterizando a un personaje de la popular serie de Netflix. Se trata de una muñeca que tiene sensores para registrar el movimiento de los participantes del juego, quienes son asesinados con armas de fuego si fallan y se mueven.

Esa política también se ve con una gorra amarilla que dice "Olmedo", en alusión a un exsenador conservador de aquella provincia norteña. Ahora, Gelleguillos apoya las candidaturas de Carlos Zapata e Inés Liendo para llegar a la Cámara de Diputados nacionales, a pocos días de las legislativas en Argentina.

Otra llamativa publicidad de campaña

En agosto, esta política ya había logrado llamar la atención de los cibernautas cuando lanzó su precandidatura para llegar al Senado provincial con un rap grabado desde una terraza, de cara a las elecciones primarias. Se trata de un video de 32 segundos en los cuales repudia a "los políticos de turno", aunque ella misma llevaba tres mandatos como concejala.

Resta por ver si Gelleguillos logra sus aspiraciones políticas y consigue representar a los vecinos de Rosario de Lerma en el Poder Legislativo de Salta.

