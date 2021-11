Científicos sugieren que los primeros continentes de la Tierra aparecieron millones de años antes de lo que se creía

Un equipo de investigadores publicó recientemente en la revista Proceedings of the National Academy of Sciences un estudio en el que sugieren que los primeros continentes de la Tierra, conocidos como cratones, emergieron del océano hace 3.200 a 3.300 millones de años, mucho antes de lo que estimaba la comunidad científica.

Para llegar a esa conclusión, los investigadores viajaron al cratón de Singhbhum, ubicado en el este de la India, y examinaron rocas en busca de pequeños cristales llamados circones. Esos cristales contienen uranio, cuyo nivel de descomposición fue analizado para fecharlos.

"Cuando unimos los focos sedimentarios, descubrimos que todos se formaron simultáneamente", dijo a Live Science el autor principal del estudio, Priyadarshi Chowdhury.

Eso implicaría que gran parte del cratón quedó expuesto al aire y a las precipitaciones al mismo tiempo, "más de 700 millones de años antes de lo que predicen la mayoría de los modelos".

Además, los expertos tomaron muestras de rocas ígneas, que en sus composiciones químicas contienen información sobre la presión y la temperatura a las que se formaron por primera vez.

Tras analizarlas, determinaron que hace unos 3.200 millones a 3.500 millones de años, las columnas calientes de magma debajo de la corteza causaron que partes del cratón se espesaran y se enriquecieran con materiales ligeros y flotantes, como la sicilia y el cuarzo.

Este proceso determinó que el cratón se hiciese "físicamente grueso y químicamente ligero", en comparación con la roca más densa que lo rodea, y por lo tanto impulsó la masa de tierra hacia la superficie del océano.

Los científicos concluyen que comprender la línea de tiempo y la primera formación de la corteza continental es importante, "ya que probablemente jugó un papel fundamental en el establecimiento de la habitabilidad de la Tierra".