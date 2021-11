Tim Cook sugiere que los usuarios que quieren instalar aplicaciones saltándose la App Store deberían pasarse a Android

"Desde nuestro punto de vista, permitir que las aplicaciones se salten la App Store es como convencer a los compradores de coches de que no pongan 'airbags' ni cinturones de seguridad", explicó el director ejecutivo de Apple.

El director ejecutivo de Apple, Tim Cook, sugirió este martes en la cumbre en línea DealBook que los usuarios que quieran instalar aplicaciones saltándose la App Store "pueden usar Android".

Según Cook, cada usuario tiene la posibilidad de elegir y, si es importante para él, puede utilizar un ecosistema en el que la instalación de tiendas y de servicios de terceros no esté prohibida.

"Desde nuestro punto de vista, permitir que las aplicaciones se salten la App Store es como convencer a los compradores de coches de que no pongan 'airbags' ni cinturones de seguridad. Es demasiado arriesgado", explicó Cook, que subrayó que el rasgo distintivo de iPhone es su seguridad. "El iPhone no sería un iPhone si no ofreciera la máxima seguridad y privacidad", resumió el director de Apple.

El pasado mes de octubre, la compañía estadounidense publicó una investigación en la que se demostró que los teléfonos inteligentes con el sistema operativo de Android son atacados por programas maliciosos entre 15 y 47 veces más que los iPhones.