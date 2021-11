VIDEO: Travis Scott sigue actuando mientras policías y rescatistas intentan reanimar a un espectador en el festival Astroworld

En las redes sociales se ha viralizado un video grabado en el festival Astroworld donde el rapero Travis Scott sigue actuando mientras policías y personal de seguridad parecen intentar reanimar a un espectador.

La publicación obtuvo muchas reacciones en las redes. Aparte de las personas que criticaron a Scott por no detener el concierto, un usuario escribió que no entendía por qué los médicos y los policías no pararon el 'show', mientras otro recordó que al concierto asistieron 50.000 personas y Scott no podía verlo todo.

El festival Astroworld que se celebró el pasado viernes en Houston (Texas, EE.UU.) dejó ocho muertos y más de 300 heridos, al producirse una estampida durante la intervención de Travis Scott. No obstante, el rapero no paró el concierto y solo pidió a los miembros de seguridad que se aseguraran de que las personas estaban bien y les ayudaran a salir de la multitud, lo que provocó fuertes críticas a Scott por no detener completamente el concierto.

Posteriormente, Kylie Jenner, la pareja del rapero, afirmó que ni ella ni él "estuvieron al tanto de ninguna muerte" hasta después del espectáculo, y que de lo contrario hubieran detenido de inmediato la actuación.