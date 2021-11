Natalia Oreiro escribirá una canción para su gira por Rusia tras obtener la ciudadanía rusa

La actriz y cantante uruguaya Natalia Oreiro tiene la intención de escribir una nueva canción para su gira por Rusia, después de que el presidente Vladímir Putin le otorgara a finales de octubre la ciudadanía rusa.

"Esperamos hacer una gira a finales del próximo año para celebrar el Año Nuevo en Rusia. Si todo va bien, en diciembre de 2022 estaremos allá. [...] Como ya soy una mujer rusa, vamos a incluir cosas relacionadas con ello. Y escribiremos una nueva canción", dijo Oreiro este miércoles tras recibir los pasaporte rusos para ella y para su hijo de 9 años de manos del embajador ruso en Argentina, Dmitri Feoktístov.

A mediados de 2020, la artista uruguaya dijo a los medios que había presentado los documentos necesarios para pedir la naturalización en Rusia y agregó que la iniciativa se debía a una broma pronunciada en uno de los programas de televisión rusa, donde dijo: "me falta que Putin me dé el pasaporte", porque, a su juicio, "no existe otra extranjera más rusa [que ella]".