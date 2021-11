YouTube esconderá a sus espectadores el contador de los 'no me gusta'

A partir de este miércoles, anunció YouTube en su blog oficial, esa plataforma esconderá de manera gradual a los espectadores el contador de los 'no me gusta', como parte de su campaña contra el acoso hacia los creadores de contenidos. De aquí en adelante, solo los autores verán la cantidad exacta de usuarios que hayan quedado descontentos con lo visto.

En paralelo, desde la red social aseguraron que el botón en cuestión "no va a desaparecer" y que seguirá incidiendo en las recomendaciones.

La plataforma explicó que decidió optar por tal política tras analizar los resultados de un experimento realizado a fines de marzo, cuando a manera de prueba dejó de mostrar el número de los 'no me gusta' a "un pequeño grupo de usuarios". Como resultado, en YouTube descubrieron que esos internautas fueron "menos propensos a marcar el botón de 'no me gusta' de un vídeo para aumentar el recuento".