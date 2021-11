¿Un mensaje para Irán?: Israel realiza sus primeras maniobras navales conjuntas con Emiratos Árabes Unidos y Baréin

La Armada de Israel participa esta semana por primera vez en ejercicios navales conjuntos con Emiratos Árabes Unidos y Baréin, según revelaron este jueves desde la Quinta Flota de EE.UU., que también forma parte de esas maniobras.

De acuerdo con el comunicado difundido por la marina norteamericana, las "operaciones multilaterales de seguridad naval" arrancaron el pasado 10 de noviembre en el mar Rojo y durarán cinco días. "El entrenamiento fomentará la interoperabilidad entre los equipos de interdicción marítima de las fuerzas participantes", reza el texto del documento.

"La colaboración marítima ayuda a proteger la libertad de navegación y el libre flujo del comercio, un hecho esencial para la seguridad y la estabilidad regionales", dijo el vicealmirante Brad Cooper, comandante de la Quinta Flota.

Tensiones con Irán

Entretanto, medios israelíes reportaron que las maniobras se producen en respuesta a la supuesta amenaza iraní para las aguas regionales.

"A los iraníes (...) hay que alejarlos del mar Rojo para que no infrinjan la libertad de navegación de Israel y se abstengan del terrorismo marítimo", afirmó en una rueda de prensa un alto representante de la Armada israelí, citado por The Jerusalem Post.

El funcionario, cuya identidad no fue revelada, señaló que los ejercicios buscan ampliar el alcance de las operaciones de la Armada del país hebreo, así como mejorar su capacidad para detectar amenazas, informa The Times of Israel.

Asimismo, resaltó que se trata de los primeros ejercicios conjuntos con Baréin y Emiratos Árabes Unidos, como parte de un esfuerzo más amplio que prevé la colaboración con socios internacionales.

Por su parte, el comandante de la Fuerza Aeroespacial de los Cuerpos de la Guardia Revolucionaria Islámica de Irán, Amir Ali Hajizadeh, condenó este jueves las amenazas proferidas por funcionarios israelíes contra la nación persa y aseguró que solamente acelerarán su "predestinado" fin como Estado.