Sotheby's permitirá ofertas en ethereum durante su próxima subasta de obras de Banksy

La afamada casa británica de subastas Sotheby's llevará a cabo el próximo 18 de noviembre una subasta de dos obras de arte del famoso grafitero Banksy, tituladas 'Trolley Hunters' y 'Love is in the Air', que podrán ser compradas con la criptomoneda ethereum (ETH).

Si bien Sotheby's comenzó a aceptar criptomonedas desde mayo pasado, esta subasta, convocada bajo el nombre 'The Now', parece ser la primera en que la casa de arte de 277 años dará prioridad a las criptodivisas como forma de pago, sobre las monedas fiduciarias.

Además, la puja se realizará en Decentraland, una plataforma descentralizada de realidad virtual en 3D.

Sotheby's estima que 'Trolley Hunters' será vendida por un precio de entre cinco y siete millones de dólares, mientras que 'Love is in the Air' podría alcanzar una cifra un poco más modesta, de entre cuatro y seis millones.