Descubren que la mayoría de los NFT cuestan menos de 15 dólares o ni siquiera tienen valor

Los investigadores destacaron que el mercado de estas piezas digitales está bien estructurado y que no se trata de una simple tendencia temporal.

Los tokens no fungibles (NFT, por sus siglas en inglés) existen desde hace varios años, pero el interés por ellos se ha disparado en el 2021 con una serie de ventas por varios millones de dólares. Si bien se podría pensar que estos objetos digitales son un negocio vertiginoso, la gran mayoría se vende por menos de 15 dólares, según concluyó un equipo internacional de investigadores, dirigido por el Instituto Alan Turing del Reino Unido.

Los especialistas analizaron los datos de 4,7 millones de NFT que fueron comercializados entre junio de 2017 y abril de este año. Hubo una gran variabilidad en los precios de los tokens no fungibles analizados y solo el 1 % de esos objetos se comercializaron por más de 1.500 dólares, mientras que el 75 % se vendió por un valor menor a 15 dólares.

"La gran mayoría de estas piezas ni siquiera se venden, por lo que no entraron en nuestros análisis", aseguró Mauro Martino, del IBM Research (EE.UU.) y uno de los autores del estudio publicado recientemente en la revista Scientific Reports. "La gente simplemente gasta dinero en la producción de un NFT y eso es todo. No me atrevería sugerirle a un amigo que se dedica a las artes incursionar [en esta esfera] para que se haga rico, porque muy pocas personas pueden obtener ganancias en este mercado", agregó.

¿Cómo se determina el precio de los NFT?

Los investigadores descubrieron que el precio de un NFT se determina por tres factores: características visuales de los activos digitales, ventas anteriores de tokens no fungibles relacionados y la popularidad de los vendedores y compradores.

Si bien Martino considera que probablemente la gran mayoría de los integrantes de esa comunidad no se harán ricos, admite que el sector está bien estructurado y seguirá creciendo. "Hay gente que piensa que los NFT solo existirán por unos años, que se trata de una tendencia temporal. Pero descubrimos que el mercado está creciendo y comenzando a tener reglas y comportamientos que se pueden rastrear. Así que suponemos que los NFT estarán con nosotros durante mucho tiempo", concluyó.

