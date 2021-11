"Los más perjudicados son los que tienen su dinero en efectivo": El magnate Ray Dalio alerta de los efectos de la inflación en EE.UU.

El inversor y multimillonario estadounidense Ray Dalio, fundador del fondo de cobertura Bridgewater Associates, el más grande del mundo, advierte que la creciente inflación, en la que se encuentra inmersa la economía de EE.UU., está reduciendo el poder adquisitivo de la población, lo que podría desencadenar turbulencias sociales.

"Algunas personas cometen el error de pensar que se están enriqueciendo porque ven que el valor de sus activos se incrementa, sin darse cuenta de que su poder adquisitivo se está erosionando", escribió Dalio este jueves en la plataforma LinkedIn, donde comentó el informe de la Oficina de Estadísticas Laborales estadounidense publicado un día antes, en el que se revela que la tasa de inflación interanual en octubre fue de un 6,2 %, la mayor cifra registrada en el país en 30 años.

Según el inversor, el nivel actual de inflación "no es ninguna sorpresa" porque el Gobierno estadounidense "está imprimiendo mucho más dinero" y repartiendo parte de esos recursos a la gente, y estos lo destinan para realizar "muchas más compras", disparando así la inflación. "Los más perjudicados son los que tienen su dinero en efectivo", asevera.

"Miseria y turbulencias"

"Cuando se crea una gran cantidad de dinero y crédito, su valor disminuye, por lo que tener más dinero no necesariamente dará más riqueza o poder adquisitivo", explica Dalio, recalcando que la riqueza real depende de la capacidad productiva de las personas o de la nación. "Imprimir dinero y distribuirlo sin ser productivo no generará riqueza. Imprimir dinero y regalarlo no nos hará más ricos, si el dinero no se destina a aumentar la productividad", sostiene.

El multimillonario recuerda que a lo largo de la historia los imperios, monarquías o gobiernos han caído cuando su población perdió poder adquisitivo. "La historia muestra que cuando un individuo, organización, país o imperio gasta más de lo que gana, le espera miseria y turbulencias […]. EE.UU. ahora gasta mucho más dinero del que gana y lo paga imprimiendo dinero que se está devaluado. Para mejorar esta situación tenemos que aumentar la productividad y la cooperación. Ahora mismo estamos en el camino equivocado", concluye.

