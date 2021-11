Piden 28 años de prisión para un hombre acusado de asesinar a su esposa y enterrarla en un parque estatal en EE.UU.

La investigación por la muerte de Mengqi Ji, una mujer china 28 años, se encuentra en su etapa final, luego de que su esposo, Joseph Elledge, acusado de asesinarla y de enterrarla en un parque estatal, brindara detalles sobre la última pelea que tuvieron horas antes del deceso. Un jurado del condado de Boone, Misuri (EE.UU.), pide para él una pena de 28 años de cárcel, publicaron medios locales.

Durante el juicio, el fiscal Dan Knight aseguró que, de acuerdo con la evidencia, Joseph Elledge odiaba a su esposa, mientras que el abogado Scott Rosenblum calificó la muerte de Ji de "trágico accidente". Por otra parte, aunque cuestiona las acciones posteriores de su defendido, sostiene que no fueron equivalentes a un asesinato.

Los hechos ocurrieron la noche del 8 de octubre de 2019. Según el testimonio del acusado en la audiencia del pasado martes, aquel día discutieron cuándo él le recriminó que intercambiara mensajes sexualmente explícitos con otro hombre a través de un servicio de mensajería con sede en china. En medio de la pelea se empujaron, por lo que Ji cayó y sufrió un golpe en su cabeza.

Asimismo, declaró que a las 5 a.m. del día siguiente, cuando se levantó para asistir a su hija Anna, de un año, que lloraba, se dio cuenta de que Ji no respondía y que cuando intentó tomarle el pulso notó que su piel estaba fría. Al darse cuenta de que estaba muerta colocó el cuerpo en el baúl de su auto y lo llevó hasta el parque estatal Rock Bridge, al sur de Columbia, Misuri, donde lo enterró. "Mi mente iba a 100 millas por hora. Sabía que la gente sospecharía de mi", dijo para explicar por qué no pidió ayuda. "No estaba pensando en absoluto, realmente", agregó durante su defensa.



Al día siguiente de haber enterrado el cadáver, denunció que la mujer se había ido de su apartamento tras una discusión. Aunque mantuvo su versión durante meses, fue acusado de asesinato en febrero de 2020, incluso antes de que el cuerpo fuese encontrado, lo que ocurrió en marzo de ese año. La autopsia reveló que tenía cuatro costillas rotas.

Durante la audiencia, en la que expuso su defensa, Elledge también reveló que había pensado en divorciarse y hasta realizó búsquedas sobre el tema en Internet, aunque no llegó a consultar a ningún abogado.

Denuncia por maltrato contra su hija

Además de la causa por la muerte de su esposa, Elledge también afronta cargos por maltratar a su hija, que fueron elevados el 25 de octubre de 2019, cuando fue detenido.

Como evidencia, la madre de Ji presentó en el Departamento de Policía de Columbia unas fotos en las que se veía un moretón en las nalgas de Anna. Sobre este tema, el acusado señaló en un mensaje de audio que había pellizcado a su hija como forma de distraerla, sin percatarse de que le había provocado un moretón. "No fue mi intención lastimarla", expresó.

Aunque la defensa destacó que no hubo otras denuncias de abuso físico, el fiscal unió ambas acusaciones para pedir cadena perpetua. La sentencia se conocerá el próximo mes de diciembre.