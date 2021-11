FOTOS: Muestran cómo sería Apple Car según las patentes de la compañía

Nadie tiene información sobre el posible aspecto del futuro coche, cuyo desarrollo ni siquiera fue confirmado por Apple, pero esto no sirve de obstáculo para la creatividad.

Por ahora, el Apple Car es solo un concepto limitado al ámbito de los rumores y las especulaciones: no hay información sobre las posibles fechas de su lanzamiento ni de cómo sería, al igual que tampoco hay confirmación alguna por parte de la compañía de que, efectivamente, están desarrollando su propio auto eléctrico.

A falta de información, algunos tratan de llenar las lagunas por su propia cuenta valiéndose de los pocos datos disponibles, y uno de los intentos más recientes de recrear el posible aspecto del futuro auto de Apple es del equipo de Vanarama, que ha creado un modelo interactivo en 3D, afirmando que lo hizo "a partir de auténticas patentes" de la compañía.

El diseño evoca el Cybertruck de Tesla por sus ángulos pronunciados, y una de las primeras cosas que salta a la vista es la ausencia de pilares en la cubierta de vidrio que une ventanas, el parabrisas y el techo solar. El chasis no se extiende hasta las puertas y no divide los paneles de vidrio.

En la variación del modelo de Vanarama, Apple Car cuenta con puertas adaptables, una pantalla táctil que se extiende por todo el salpicadero, un volante con Siri, manijas retráctiles que se asemejan a los botones laterales del iPhone y una rejilla de malla al estilo de Mac Pro.

No todos apreciaron el diseño improvisado. "Dios, esperemos que Apple Car no se parezca a esto", escribió el portal británico Tom's Guide, que, además, se percató de la presencia de una caja de cambios en la versión de Vanarama, algo que no llevan coches eléctricos.

"Es otro indicio de que Vanarama olvidó que se rumorea mucho que Apple Car es un vehículo alimentado por baterías, y me ha hecho dudar de si este concepto se basa realmente en las patentes de Apple, a fin de cuentas", señaló el autor del artículo Tom Pritchard.

Fuentes de los medios como Reuters confirmaron que la compañía avanza en el desarrollo de un vehículo autónomo con una batería de vanguardia que podría ser lanzado para 2024, aunque en Apple guardan silencio al respecto y tampoco se pronuncian sobre las patentes existentes.

Como pista de que la compañía de verdad podría dedicarse al desarrollo de un vehículo autónomo de fabricación propia podrían servir las declaraciones de Tim Cook, quien sostuvo en un 'podcast' de abril que "la autonomía en sí misma es una tecnología clave". "Un coche autónomo es un robot, y hay muchas cosas que se puede hacer con la autonomía. Y vamos a ver qué hace Apple", señaló Cook en aquel entonces.

Si te ha gustado, ¡compártelo con tus amigos!