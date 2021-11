El ELN libera a un soldado colombiano secuestrado durante dos meses

La Defensoría del Pueblo de Colombia informó que este jueves fue liberado el soldado profesional Huber Fabián Chogó, que había sido secuestrado por el Ejército de Liberación Nacional (ELN) desde el pasado 18 de septiembre.

La institución detalló que había participado en la "mediación humanitaria" junto a la Iglesia católica.

Gracias a mediación humanitaria de @DefensoriaColy e Iglesia Católica fue liberado el soldado profesional Huber Fabián Chogó, quien había sido secuestrado por el #ELN el pasado 18 de septiembre en zona rural de El Tarra (Norte de Santander) cuando se dirigía a la base militar. pic.twitter.com/biScd2Tm34 — Defensoría del Pueblo (@DefensoriaCol) November 12, 2021

El secuestro de Chogó ocurrió en una zona rural del municipio El Tarra, en el departamento Norte de Santander, cuando el soldado se dirigía a una base militar.

Un día antes de la liberación, circuló un video, presuntamente difundido por el propio ELN, como prueba de supervivencia del uniformado. "Mamá, hermanos, les mando un saludo grande, no se preocupen por mí, estoy bien, me encuentro bien", dice el soldado en la grabación.

#Atencion En este video que ha hecho circular la guerrilla del ELN, aparece el soldado Huver Fabián Chogó, secuestrado el pasado 18 de septiembre cuando llegaba la unidad militar en El Tarra luego de disfrutar de un permiso. El vídeo se convierte en prueba de supervivencia. pic.twitter.com/Dfe7lcU0At — Cristian A. Santiago (@casd0804) November 10, 2021

"Me encuentro detenido por el Ejército de Liberación Nacional. El trato por parte del ELN ha sido muy bueno, he tenido buena alimentación, todo lo que he necesitado me lo han dado", añade.