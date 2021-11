Este es el primer país del mundo que podría imponer el confinamiento para las personas no vacunadas

Austria podría convertirse en el primer país del mundo en imponer un bloqueo exclusivamente a las personas no vacunadas tras el aumento de infecciones de las últimas semanas.

El canciller Alexander Schallenberg anunció la tarde de este viernes, en una conferencia de prensa, la "luz verde" para el confinamiento de las personas no vacunadas. El país tiene sólo el 65 % de la población vacunada, la tasa de vacunación más baja de los principales países de Europa occidental.

Esta medida se negociará el domingo al mediodía y el confinamiento de las personas sin vacuna podría aprobarse en el comité principal del Consejo Nacional ese mismo día por la noche.

Las personas no vacunadas, no podrán salir de casa a no ser que vayan a trabajar, a comprar comprar alimentos, a estirar las piernas o hacer deporte al aire libre, "exactamente lo que todos tuvimos que sufrir en 2020", mencionó el canciller. Sin embargo, tendrán el acceso restringido a eventos deportivos y culturales, a bares, restaurantes, pubs y zonas de ocio.

Según Schallenberg, la policía realizará controles de forma aleatoria. El canciller declaró que no puede haber "controles más estrictos", "no vivimos en un estado policial y no podemos y no queremos controlar cada esquina" mencionó.

"La situación es dramática, por lo que estamos activando la quinta etapa del plan gradual del Gobierno federal y estamos planeando un bloqueo para las personas no vacunadas a partir del lunes, siempre que haya luz verde legal del Gobierno federal o cree la base legal ", explicó el gobernador de Alta Austria, Thomas Stelzer, quien ya ha pedido permiso al Ejecutivo para cerrar su provincia a partir del lunes.

Pases de vacunación en Europa ante el aumento de casos

Dinamarca anunció su regreso al pase digital este viernes tras declarar nuevamente el covid-19 como "enfermedad socialmente crítica" en medio de un aumento de los casos y hospitalizaciones, informa la agencia AP.

El pase debe utilizarse durante un mes para entrar en clubes nocturnos, cafés, autobuses de fiesta y para sentarse en el interior de los restaurantes. Los mayores de 15 años deben mostrar el pase cuando asisten a eventos al aire libre en los que el número de personas supera los 2.000.

Noruega se une a los países que han decidido volver al uso del certificado de vacunación para acceder a eventos y locales, según anunció el primer ministro noruego, Jonas Gahr Store.

El mandatario dijo que estas medidas se establecen para evitar cierres y restricciones nacionales más estrictas. "Esto significa que se puede vivir con la mayor normalidad posible, aunque haya muchas infecciones en la sociedad", comentó.

Por su parte, Letonia anunció un cese en las restricciones impuestas en octubre y se permitirá a quienes tengan certificados de vacunación o pruebas de que han superado la enfermedad asistir a eventos que fueron suspendidos temporalmente.

El primer ministro letón, Krisjanis Karins, dijo el martes que el Gobierno decidió poner fin al bloqueo por el covid-19 desde el 15 de noviembre, alegando una "interrupción" en el ritmo de las infecciones.

Sin embargo, este viernes el Parlamento votó para prohibir a los legisladores que rechacen la vacuna contra el covid-19 que voten en la legislatura y participen en los debates.

Estas restricciones, que incluyen el recorte de su sueldo, entrará en vigor a partir del lunes hasta mediados de 2022.