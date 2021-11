PepsiCo espera la entrega de los primeros Tesla Semi este año (pero se olvida de avisar a Musk)

La producción de los primeros camiones de Tesla no tendría lugar antes de 2023, según afirmó el fundador del fabricante de autos eléctricos el mes pasado.

El director ejecutivo de PepsiCo, Ramón Laguarta, afirmó este lunes en una entrevista a CNBC que su compañía espera recibir la primera entrega de los nuevos camiones Tesla Semi antes de finales de año.

"Ya estamos empezando a comprar camiones eléctricos de Tesla", declaró Laguarta. "Quiero decir que no busco promocionar a nadie, pero esta es la marca que utilizamos hasta ahora y vamos a recibir nuestras primeras entregas este cuarto trimestre", agregó, sin especificar cuántos vehículos planean adquirir.

Lo que aparentemente se le olvidó al director ejecutivo de PepsiCo fue avisar a Elon Musk sobre sus planes —a no ser que haya logrado un acuerdo único con el fabricante de autos eléctricos—, pues el propio fundador de Tesla dijo el mes pasado que la producción de los camiones se iniciaría solo para el año 2023.

Musk explicó durante la reunión anual de accionistas de Tesla el 7 de octubre que el modelo Semi en particular requiere de muchas celdas de batería y "este año ha sido una lucha constante con el suministro de piezas".

"No seríamos capaces de fabricarlo", dijo el magnate de origen sudafricano, señalando que no tiene sentido lanzar la fabricación si no disponen de suficientes celdas y chips, mientras se mostró optimista sobre el posible inicio de la producción para 2023.

Actualmente solo están disponibles reservas de los Tesla Semi, con un pago inicial obligatorio de 5.000 dólares con tarjeta de crédito y otro de 15.000 dólares en diez días a través de una transferencia bancaria.