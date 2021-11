La cumbre virtual entre Biden y Xi Jinping se celebrará este lunes en medio del aumento de las tensiones bilaterales

La secretaria de prensa de la Casa Blanca, Jen Psaki, confirmó este viernes que la cumbre virtual entre el presidente de EE.UU., Joe Biden, y su homólogo chino, Xi Jinping, se celebrará el próximo lunes.

"Los dos líderes abordarán las formas de gestionar de forma responsable la competencia entre Estados Unidos y la República Popular China, así como las formas de trabajar juntos cuando nuestros intereses coincidan", indicó la portavoz. No obstante, Psaki prefirió no crear expectativas y subrayó que no se esperan "resultados importantes".

La charla, que tiene lugar en un contexto de aumento de las tensión en las relaciones bilaterales, es la primera de la era Biden en la que los presidentes de ambos países se comunican cara a cara en un formato de cumbre formal.