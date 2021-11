"La historia más dramática de las últimas décadas": los creadores de la vacuna rusa Sputnik V sorprenden con un video viral

Los desarrolladores de la vacuna rusa Sputnik V contra el covid-19 han creado un llamativo video que comprime en 2 minutos la historia de la detección y de la dramática propagación del coronavirus SARS-CoV-2, al tiempo que presentan la vacunación como la única solución para derrotar la pandemia.

Bajo el título 'Máquina pandémica de covid-19', la secuencia avanza por mecanismos animados y efectos dominó con bolitas para resumir los dos años que cambiaron nuestra vida.

"Lo hemos hecho para que sea entretenido, pero no se dejen engañar por su forma: es la historia más dramática de las últimas décadas. No queda casi nadie que no haya sufrido los efectos de la pandemia de coronavirus. Incluso los más intrépidos y sanos entre nosotros están cansados. Cansados de vivir con miedo por nosotros mismos y por nuestros seres queridos", comentan los creadores en su canal de Telegram.

El presidente ruso, Vladímir Putin, recordó este viernes que Rusia fue el primer país del mundo en registrar una vacuna anticovid, la Sputnik V, que —subrayó— "muestra un alto nivel de seguridad, alta eficacia". Asimismo, se refirió a la vacuna monodosis Sputnik Light que Rusia ofrece también a los socios.

El fármaco Sputnik V ya está registrado en 71 Estados, que suman una población total de más de 4.000 millones de personas.

