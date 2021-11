Condenan a tres cadenas perpetuas a un hombre por matar a su esposa y sus tres hijos

El condenado cometió los asesinatos a lo largo de varios días en octubre de 2019 y confesó los hechos afirmando que lo hizo por no poder encontrar un trabajo con el que mantener a su familia.

El Tribunal Superior del condado de Placer (California, EE.UU.) sentenció este miércoles a tres cadenas perpetuas sin posibilidad de libertad condicional a Shankar Hangud por acabar con la vida de su mujer y sus tres hijos, informa AP.

El fallo se produce luego de que en septiembre el acusado se declarara culpable de tres cargos por el asesinato en primer grado de sus vástagos, 13, 16 y 20 años, así como de otro por ayudar deliberadamente a su esposa a suicidarse.

Hangud, especialista en datos, cometió los asesinatos a lo largo de varios días en octubre de 2019, alegando que lo hizo tras no poder encontrar un trabajo con el que mantener a su familia.

El hombre fue arrestado poco después tras presentarse en una comisaría de Mount Shasta, a 320 kilómetros de su lugar de residencia, y confesar los crímenes. Dentro del vehículo se hallaba el cadáver de su hijo mayor, mientras que los cuerpos de sus otras tres víctimas fueron encontrados por la Policía en la casa familiar en la ciudad de Roseville.

"Es difícil de conciliar el hecho de que esta tragedia pueda ocurrir porque alguien no pudo conseguir empleo. Pero es un patrón de pensamiento patriarcal del viejo mundo en el que, si no puede ser proveedor, no quiere que su familia tenga nada, así que mata a su familia", comentó el fiscal del caso, David Tellman.