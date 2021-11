El Prado rebaja la categoría del 'Salvator Mundi' comprado por un príncipe saudí y pone en duda que lo pintara Leonado da Vinci

El Museo del Prado ha rebajado la categoría del cuadro 'Salvator Mundi', catalogándolo como obra "atribuida" a Leonardo da Vinci, en medio de la controversia sobre su verdadero origen.

En lugar de ubicar el cuadro en la lista de las obras pintadas con certeza por Da Vinci, la investigadora del museo madrileño Ana González Mozo lo ha incluido en el nuevo catálogo del museo madrileño bajo el título 'Leonardo y la copia de Mona Lisa del Museo del Prado' entre las obras "atribuidas, de taller o autorizadas y supervisadas", desveló The Art Newspaper.

'Salvator Mundi' revolucionó el mundo del arte en 2017, cuando fue vendido al príncipe y ministro de Cultura saudí Bader bin Abdalá bin Mohamed bin Farhan al Saud por 450 millones de dólares. La casa de subastas Christie's lo calificó como "el mayor redescubrimiento artístico de los últimos 100 años".

Las dudas sobre la autenticidad del 'Salvator Mundi' surgieron cuando en septiembre de 2018 la sucursal del Museo del Louvre en Abu Dabi canceló inesperadamente la inauguración de la obra. Paralelamente, los expertos del Museo del Louvre concluyeron que el óleo salió del taller de Leonardo da Vinci, pero no fue pintada por el propio maestro. Quisieron publicar sus hallazgos, pero no pudieron hacerlo, ya que el propietario se negó a prestar la obra y la institución no puede hacer comentarios públicos sobre pinturas de propiedad privada que no haya exhibido.

Desde El Prado comentaron a la agencia EFE que no tienen "ninguna posición" en la cuestión de la autoría del cuadro y precisaron que se limitaron a utilizar una "fórmula académica para reconocer que hay un debate" al respecto.

En el nuevo catálogo, la polémica obra aparece catalogada como versión de Cook, por haber sido adquirida por el londinense Francis Cook en 1900. González Mozo indica que algunos expertos piensan que había un prototipo ya perdido de 'Salvator Mundi' de Da Vinci, mientras que otros opinan que la obra vendida en la subasta en 2017 es original.