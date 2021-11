VIDEO: Díaz-Canel participa en un acto "antiimperialista" en el centro de La Habana

El presidente de Cuba, Miguel Díaz-Canel Bermúdez, junto a "miembros de varios colectivos y líderes de la sociedad civil" participó este domingo en un acto "antiimperialista" en el centro de La Habana. La iniciativa fue difundida en las redes sociales bajo el nombre de "los pañuelos rojos".

"El Parque Central y los pañuelos rojos de la paz. Miembros de varios colectivos y líderes de la sociedad civil protagonizan una acción antimperialista en desacuerdo con las prácticas de guerra no convencional ejecutadas contra la paz en Cuba", escribió el mandatario en su cuenta de Twitter.

Según explican los organizadores del evento en un documento citado por el periódico estatal Granma, la iniciativa busca expresar el rechazo al bloqueo económico impuesto por EE.UU. contra la isla, al mismo tiempo que apoyar a "todas las luchas emancipadoras".

"No somos los dueños de la democracia, sino parte de ella. No se aprovechen. No somos ingenuos: no conciliamos con los extremistas vestidos de conciliadores. No nos engañan. No somos lo que quieren que seamos, porque hemos abandonado la necesidad de los aplausos y del coro complaciente", reza el documento, donde también se indica que el acto no tiene como centro responder a la marcha disidente convocada para el 15 de noviembre, "aunque a algunos participantes los haya movilizado la necesidad de responder a ese suceso".