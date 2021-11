Califican de "acto terrorista" la explosión de un coche frente a un hospital en Liverpool

La explosión del taxi cerca del Hospital de Mujeres de Liverpool (Reino Unido) que se produjo el pasado domingo, ha sido calificada como un acto terrorista, informa este lunes The Independent con referencia a la Policía. De acuerdo con Russ Jackson, subjefe de la división nororiental de la Policía Antiterrorista del Reino Unido, el incidente "ha sido declarado un atentado terrorista, [...] no obstante, los motivos [del agresor] aún no se han esclarecido".

La detonación se produjo el pasado domingo dentro de un taxi, parqueado cerca del Hospital de Mujeres de Liverpool, donde en aquel entonces se encontraban reunidos 1.200 militares, veteranos y familias de los caídos para conmemorar al Día del Recuerdo. Como resultado, un atacante suicida fue declarado muerto, mientras que el taxista, identificado como David Perry, sufrió heridas leves y ya fue dado de alta del hospital. Según las autoridades locales, las acciones del conductor ayudaron a prevenir un ataque terrorista con múltiples víctimas mortales y heridos. Horas después del suceso, la Policía del condado de Gran Mánchester informó de la detención de tres hombres de 29, 26 y 21 años acusados de violar las leyes antiterroristas.