El senador opositor Gustavo Bolívar regresa a Colombia 40 días después de haber salido del país por "múltiples amenazas"

Después de 40 días fuera de Colombia por presuntas amenazas de muerte, el senador opositor Gustavo Bolívar retornó a su país para desarrollar sus actividades políticas, luego de que la Unidad Nacional de Protección (UNP) le ofreciera un esquema de seguridad.

"También se dice lo positivo. La Unidad Nacional de Protección accedió a protegerme en mis salidas fueras de Bogotá. Por eso regresé ayer al país y hoy mismo empiezo a recorrer Colombia", escribió Bolívar en un tuit que acompañó con una fotografía junto al senador Iván Cepeda.

La primera actividad a la que asistirá el legislador fuera de la capital colombiana será en Barranquilla, donde adelantó que participaría junto a sus colegas Cepeda y Gloria Florez.

A principios del mes de octubre, Bolívar anunció que abandonaría su país porque a pesar de las "múltiples amenazas" en su contra, carecía de un adecuado protocolo de seguridad que le garantizara su vida.

"He tomado la decisión de salir del país por las múltiples amenazas que se ciernen sobre mi vida, pero sobre todo porque la Unidad Nacional de Protección no me ha prestado el servicio en mis salidas por fuera de Bogotá", dijo entonces el senador en un video publicado en su cuenta de Twitter.

En esa oportunidad, aseguró que retornaría a Colombia "cuando la UNP decida" resguardarlo, cuestión que ya se habría concretado. Previamente, Bolívar también había pedido medidas cautelares a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).

En paralelo, Bolívar está siendo investigado por la Procuraduría por la recaudación de fondos para proveer de cascos, gafas y otros elementos de protección a los integrantes de la llamada Primera Línea, que alude a los manifestantes que se ubican al frente en las protestas y se enfrentan a la represión policial en Colombia.