Joe Biden llama a garantizar que la competencia entre EE.UU. y China "no se desvíe hacia el conflicto" durante una reunión en línea con Xi Jinping

Los presidentes de China y EE.UU., Xi Jinping y Joe Biden, han mantenido este lunes (hora de EE.UU.) un encuentro virtual, donde han resaltado la necesidad de mantener estables las relaciones entre las dos potencias.

En particular, el mandatario estadounidense ha insistido en que ambas naciones deben trabajar para evitar nuevos conflictos y competencia desleal.

"Me parece que nuestra responsabilidad como líderes de China y Estados Unidos es garantizar que la competencia entre nuestros países no se desvíe hacia el conflicto, ya sea intencionado o no, sino que sea solo una competencia simple y directa", aseveró Biden, llamando a "establecer algunas barreras de sentido común" y "trabajar juntos en donde los intereses se cruzan, especialmente en cuestiones globales vitales como el cambio climático". Al mismo tiempo, señaló que "todos los países tienen que jugar con las mismas reglas de juego, y por eso Estados Unidos siempre va a defender nuestros intereses y valores y los de nuestros aliados y socios".

A su vez, el líder chino ha llamado a su homólogo estadounidense "viejo amigo" y ha subrayado la importancia de la convivencia pacífica y el cumplimiento de los compromisos internacionales.

"Se requiere una relación sólida entre China y Estados Unidos para avanzar en el desarrollo respectivo de nuestros países y para salvaguardar un entorno internacional pacífico y estable, incluyendo la búsqueda de respuestas eficaces a los desafíos globales, como el cambio climático (...) y la pandemia de covid-19", ha enfatizado Xi, indicando que las dos potencias enfrentan juntas "múltiples desafíos".

"Cada uno debe llevar bien sus asuntos internos y, al mismo tiempo, asumir su parte de responsabilidades internacionales y trabajar juntos por la causa más noble de la paz y el desarrollo mundiales", ha dicho Xi.

La charla, que tiene lugar en un contexto de aumento de las tensiones en las relaciones bilaterales, es la primera de la era Biden en la que los presidentes de ambos países se comunican cara a cara en un formato de cumbre formal.