George Clooney tacha de "loco" y "exasperante" el accidente fatal con Alec Baldwin y cuestiona el control de armas en el rodaje de 'Rust'

En su participación en el podcast 'WTF with Marc Maron' de este lunes, el actor, director y guionista estadounidense George Clooney se refirió a la tragedia durante el rodaje de la película de 'Rust', cuando Alec Baldwin mató accidentalmente a la directora de fotografía Halyna Hutchins. Clooney tachó el accidente fatal de "loco" y "exasperante".

"He estado en sets durante 40 años y la persona que te entrega el arma, la persona responsable del arma, es la persona de utilería o el armero. Punto", subrayó el ganador del Óscar.

"Cada vez que me entregan un arma en el set, [...] la miro, la abro, se la muestro también a la persona a la que estoy apuntando, se la muestro al equipo", señaló Clooney, quien agregó que "cuando termino, la devuelvo a la armería".

Asimismo, dijo que lo que le sucedió a Brandon Lee es parte de la razón por la que él y otros actúan con extrema precaución con las armas en el set. "Quiero decir que cada vez que me entregan una pistola de seis [cartuchos], [...] apunto al suelo y aprieto el gatillo seis veces", porque sería "una locura" no hacerlo.

Clooney señaló que, aunque no conoce muy bien a Baldwin, no cree que alguien tuviera la intención de causar daño. También criticó a los directores por ahorrar en la contratación de manipuladores de armas cualificados. "Una persona de 24 años probablemente no debería, con esa poca experiencia, estar al frente de un departamento de armas", dijo sobre Hannah Gutiérrez-Reed, la armera de 'Rust'.

"Nunca escuché el término 'pistola fría'", puntualizó Clooney, al referirse a las explicaciones de los protagonistas de la escena fatal de 'Rust'. "Nunca escuché ese término. Literalmente. Están hablando de cosas de las que nunca había oído hablar. Es simplemente exasperante", concluyó.