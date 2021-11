Altos funcionarios evitaron que Trump desplegara soldados con "rifles y bayonetas" en medio de las protestas de 2020 en EE.UU., según un nuevo libro

El expresidente de EE.UU. Donald Trump habría desplegado tropas en servicio activo en varias ciudades del país para acabar con las protestas de 2020 por el asesinato de George Floyd si el exsecretario de Defensa Mark Esper y el jefe del Estado Mayor Conjunto Mark Milley no hubieran intervenido, según el nuevo libro 'Betrayal: The Final Act of the Trump Show', del corresponsal de ABC News, Jonathan Karl.

"Creo que habríamos tenido tropas en servicio activo en las calles, ya sabes, con rifles y bayonetas", dijo Esper a Karl, añadiendo que el exmandatario quería 10.000 tropas en servicio activo en Washington antes de prepararse para desplegarlas en todo el país.