Una mujer califica los baños unisex de McDonald's de "comunistas" y desata un enfurecido debate en Brasil

Un video de una mujer calificando de "comunista" a McDonald's, símbolo global del capitalismo, por adecuar baños unisex en uno de sus restaurantes ha generado gran polémica en Brasil, mientras que la Alcaldía del municipio de Bauru, en Sao Paulo, pidió a la cadena de comida rápida retractarse.

"Esta porquería hay que cerrarla. Lo están haciendo en todas las ciudades. Pero en mi ciudad no lo permitiré (...) No quiero usar el baño con un hombre. Estoy en contra. No lo acepto", comenta la mujer, mientras graba las puertas de los aseos individuales.

Y continúa: "¡Quiero que todos vean, es un absurdo! Los niños usan estos mismos baños, las mujeres. Es comunismo en Bauru. Qué poca vergüenza. ¡McDonald's comunista!".

Deu ruim para o Mc Donalds que terá que modificar todos os seus banheiros porque a Dona Maria não curtiu. pic.twitter.com/dNEMMCWhzU — gui sousa (@guilhermesousa) November 12, 2021

La grabación se hizo viral en las redes sociales e incluso Suellen Roim, alcaldesa bolsonarista de Bauru, se manifestó sobre el asunto.

"En relación a la grabación que circula en internet sobre los baños de una cadena de comida rápida, la Vigilancia Sanitaria acudió al sitio y constató que no se han respetado las normas sanitarias del municipio", aseveró.

En una nota, recogida por la prensa local, la Alcaldía dice que el Código Sanitario de Bauru establece que los baños deben "estar separados e identificados por sexo", por lo que el establecimiento tiene 15 días para presentarse y cumplir con las normas vigentes. De no hacerlo, el restaurante podrá recibir una multa o incluso cerrarse.

"Ambientes inclusivos"

McDonald’s aseguró en una nota, también enviada a la prensa, que tiene como compromiso promover ambientes inclusivos y de respeto en sus restaurantes y, por eso, "adoptó cabinas individuales y de uso independiente para que todas las personas se sientan bienvenidas".

La empresa añade que está "en contacto con las autoridades locales para que (sus restaurantes) cumplan con determinados estándares".

Por su parte, Taylise Rochelli Zagatto, presidenta de la Comisión de Diversidad Sexual y de Género de la Orden de Abogados de Brasil, recordó que las "acciones positivas, públicas o privadas destinadas a combatir la opresión histórica, sistemática y estructural" deben ser vistas como "imperativos de igualdad" social.

Por otro lado, la abogada Amanda Souto Baliza recordó a UOL que hay personas transexuales y también no binarias que no se sienten a gusto usando un aseo para hombres o para mujeres, y los baños unisex son una forma de incluirlas.

"Existen muchos relatos en procesos judiciales de mujeres trans víctimas de violencia y abusos por ser forzadas a usar un baño masculino. Y muchas empresas fueron condenadas por expulsar a personas trans de los baños", añade.

Reacciones

El video se convirtió en blanco de críticas en las redes sociales durante todo el fin de semana.

"¡Hombre, qué cambio! Cuando yo estudiaba el símbolo de McDonald's se asociaba al capítulo en el que se explicaba el capitalismo en el libro de geografía. ¡El mundo está loco!", comentó una internauta.

"Gente pasando hambre, comiendo huesos y basura, un desempleo desenfrenado, más de 600.000 muertos, pero el problema en Brasil es el baño comunista de McDonald's", ironiza otro.

"Los patriotas tendrán que ir a pie porque no van a poder cagar ni en el autobús, ni en el avión que siempre fue de TODES desde a época de Santos Dumont [pionero brasileño de la aviación], afirma un internauta.

Os patriotas vao ter que andar a pé, nao vao poder cagar nem no onibus, nem no aviao que sempre foi TODES desde a epoca de Santos Dumont pic.twitter.com/u9ZNlmEujS — Rachador eh ladrão? 🇧🇷🌷🇧🇷 (@GlauPes) November 13, 2021

También se publicaron memes sobre el tema.

Véia de Bauru surta no banheiro e chama McDonald's de comunista: https://t.co/ir4c8a0b6hpic.twitter.com/FQwVbSJqh4 — Galãs Feios (@galas_oficial) November 15, 2021

O banheiro do McDonald’s de Bauru pic.twitter.com/QS3pZ3ocMm — Jr. XCX (@wtfhelio) November 15, 2021

Aunque hubo muchos que se mostraron a favor de la mujer, bautizada en las redes como "Doña María".

"Esto es lo que quiere McDonalds colocar a hombres y niñas en el mismo baño", dice uno que lo ilustra con una imagen de unos baños sin cabinas individuales.

É isso que o @McDonalds está querendo, colocar homens e meninas no mesmo banheiro.... pic.twitter.com/bOZMoldBMy — 🇧🇷🇧🇷Max_Brazil🇧🇷🇧🇷 (@Max_Brazil2021) November 8, 2021

"Yo y mi familia no iremos más a McDonalds. Esta situación de los baños es insostenible", asevera otro.

"¡Alcaldesa, tiene nuestro respeto y apoyo! ¡Conquistemos juntos un país más justo, libre de élites corruptas! #Jair Bolsonaro", escribió un seguidor bolsonarista.