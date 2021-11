El cofundador de YouTube cambia la descripción del primer video en la plataforma para criticar su decisión de ocultar el número de los 'no me gusta'

Uno de los tres fundadores de YouTube, Jawed Karim, cambió la descripción del primer video que se publicó en la plataforma, con el objetivo de expresar su descontento por la decisión de esconder a los usuarios el contador de los 'no me gusta'.

"Cuando todos los 'youtubers' están de acuerdo en que eliminar el 'no me gusta' es una mala idea, probablemente lo sea. Inténtalo de nuevo, YouTube", se lee bajo el video, titulado 'Yo en el zoológico' y que muestra al propio Karim delante del recinto de los elefantes del zoo de San Diego en 2005.

Karim también comentó el video publicado en el canal YouTube Creators en el que Matt Koval, responsable de trabajo con autores, anunció el pasado 10 de noviembre la noticia de la eliminación del botón de 'no me gusta'. "Matt no parece emocionado porque sabe que es una decisión equivocada", escribió Jawed Karim. El video en cuestión, por cierto, tiene unos 148.000 'no me gusta' y solo 14.000 'me gusta'.

Lucha contra el acoso

YouTube anunció la semana pasada que esconderá de manera gradual a los espectadores el contador de los 'no me gusta', como parte de su campaña contra el acoso hacia los creadores de contenidos. De aquí en adelante, solo los autores verán la cantidad exacta de usuarios que hayan quedado descontentos con lo visto. En paralelo, desde la red social aseguraron que el botón en cuestión "no va a desaparecer" y que seguirá incidiendo en las recomendaciones.

La plataforma explicó que decidió optar por tal política tras analizar los resultados de un experimento realizado a fines de marzo, cuando a manera de prueba dejó de mostrar el número de los 'no me gusta' a "un pequeño grupo de usuarios". Como resultado, en YouTube descubrieron que esos internautas fueron "menos propensos a marcar el botón de 'no me gusta' de un vídeo para aumentar el recuento".

