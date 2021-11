Reportan que Biden anunciará un boicot diplomático a los Juegos Olímpicos de Pekín de 2022

El presidente de EE.UU., Joe Biden, estaría dispuesto a anunciar un boicot diplomático a los Juegos Olímpicos de Invierno de Pekín 2022, lo que normalmente significa que los funcionarios del gabinete no asistirán, pero los atletas estadounidenses seguirán compitiendo, informa The Washington Post citando a varias fuentes.



Este boicot sería una forma de responder a los supuestos abusos de derechos humanos del Gobierno chino contra su minoría uigur, acusaciones que Pekín siempre ha rechazado. Aunque técnicamente Biden no ha tomado una decisión final, se ha hecho una recomendación formal al presidente y se espera que este la apruebe antes de finales de mes, según las fuentes gubernamentales estadounidenses.