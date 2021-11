¿Corrección o crecimiento? Expertos discuten qué le espera al Shiba Inu, la criptomoneda meme que subió cerca de 1.000 % en octubre

Tras alcanzar un precio récord de casi 0,00009 dólares a finales del mes pasado, la criptomoneda Shiba Inu (SHIB) ha perdido parte significativa de su valor y ahora se vende por un poco menos de 0,00005 dólares, según Coinmarketcap. El futuro de esa moneda digital es motivo de discusión entre los expertos y muchos de sus casi un millón de poseedores.

Según el analista financiero Mijaíl Karjaliov, de la bolsa de criptomonedas Currency.com, el 'memecóin' no podrá escapar de una caída. Los grandes inversionistas que respaldan el activo son en realidad un "riesgo", dijo a RBK.

"Tras jugar y ganar, los inversores lo abandonarán. Tarde o temprano, Elon Musk recibirá una advertencia de los reguladores o dejará por sí mismo de publicar cosas sobre esa moneda", señaló, resaltando que para convertirse en un activo atractivo, el Shiba Inu debe mostrar que es útil para la industria.

Por su parte, el director del servicio de intercambio de criptomonedas Alfacash, Nikita Sóshnikov, también opina que el SHIB se mueve hacia una depreciación, pero es más optimista acerca de su futuro.

"Lo más probable es que la moneda se corrija fuertemente, pero luego suba de nuevo para entonces nuevamente retroceder. Y esta montaña rusa continuará deleitando a aquellos comerciantes a los que les gusta correr riesgos. No existen requisitos previos para la desaparición o depreciación completa del Shiba Inu", sostuvo.

"Los memes tienen valor"

No obstante, no todos los expertos son escépticos acerca del rendimiento del SHIB en los próximos meses. Así, Jordan McCreery, cofundador de Ingrained Media, empresa de 'marketing' que implementa programas y estrategias de criptomonedas, sostuvo este martes en declaraciones a The Sun que esa criptodivisa "tiene un potencial real para crecer, desde su actual fracción de centavo a un centavo o más".

"En las próximas semanas, cuando terminemos el 2021, es probable que el precio continúe creciendo", opinó.

A su vez, Jonathan Cheesman, jefe de ventas institucionales y de venta libre en el mercado de derivados criptográficos FTX, indicó el pasado martes a Bloobmerg que el surgimiento del Shiba Inu ha demostrado que "los memes tienen valor".

"No le reste importancia a las cosas que los 'millennials' consideran divertidas", aconsejó el financiero.

¿Qué es?

La criptomoneda meme Shiba Inu, un token ERC-20 basado en la cadena de bloques de Ethereum, fue creada en agosto de 2020 por alias 'Ryoshi' como una alternativa al dogecoin, que también utiliza un perro de la raza japonesa shiba inu como logotipo.

Según la información que aporta el sitio web de la criptomoneda, 'Ryoshi' empezó con un volumen de 1.000 billones de tokens, de los cuales depositó la mitad en Uniswap y donó el resto al cofundador del sistema de cadenas de bloques Ethereum, Vitálik Buterin. Este último, a su vez, 'quemó' (es decir, eliminó de manera definitiva) el 90 % de lo que recibió, lo que equivale al 40 % de todas las 'shibas' emitidas. Esto, según afirman los fundadores, "garantizó el éxito y la estabilidad" de la divisa digital. Actualmente están en circulación unos 549 billones de tokens.

A lo largo de un año, el precio del Shiba Inu subió más de 89.772.387 %, mientras que su crecimiento en una sola semana a finales de octubre fue de 154 %. En total, durante el mes pasado se incrementó cerca de 1.000 %.